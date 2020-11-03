أنقرة (زمان التركية) – بينما يشكك خبراء الاقتصاد المحليين في أن إحصاءات التضخم الرسمية لا تعكس الحقيقة، انضم إليهم صوت من الخارج متابع للوضع التركي.

أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانك، قال إن معدلات التضخم الفعلية في تركيا بلغت 49.59 في المئة وليس 11.74 في المئة مثلما أعلنت هيئة الإحصاء.

ووفق البيانات الصادرة اليوم عن هيئة الإحصاء التركية لإحصاءات التضخم الرسمية ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 11.74 في المئة ومؤشر أسعار المنتجين بنحو 9.11 في المئة اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان هانك صرح الشهر الماضي أن معدلات التضخم الفعلية في تركيا بلغت 37.97 في المئة.

والشهر الماضي قالت هيئة الإحصاء التي تشكك المعارضة في بياناتها إن معدل التضخم السنوي في أغسطس 11.75% وأن معدل البطالة 13.4 في المئة.

أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانك أفاد أن السياسات الاقتصادية الغير متسقة للرئيس رجب أردوغان دفعت تركيا إلى الهاوية، قائلا: “الليرة التركية تشهد أسوأ أيامها منذ عام 2018 ببلوغ الدولار 8.43 ليرة، وبالتالي فإن معدلات التضخم أيضا تشهد أسوء أيامها. اليوم معدلات التضخم السنوية تبلغ 49.59 في المئة وهو ما يعادل 4 أضعاف المعدلات الصادرة عن الهيئات الرسمية في تركيا”.