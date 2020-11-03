واشنطن (زمان التركية) – استدعت وزارة الدفاع الأمريكية الملحقين العسكريين في سفاراتها لدى الدول الأفريقية، وخفضت تمثيلها العسكري في 8 دول، من بينها تركيا، إلى رتبة عميد.

صحيفة “وول ستريت” الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة داخل وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع مارك إسبير وقَّع قرارًا في 24 أغسطس/ آب الماضي، ينص على تخفيض التمثيل العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في عدد من الدول المحورية والمهمة لواشنطن مثل تركيا وإنجلترا والمملكة العربية السعودية ومصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، مشيرة إلى أن التمثيل العسكري سيكون على مستوى رتبة العميد.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاجون بدأ استدعاء الملحقين العسكريين في سفارات الولايات المتحدة الأمريكية في بعض دول غرب أفريقيا، مثل غانا وغينيا الاستوائية.

المصادر أوضحت أن قرار التخفيض في التمثيل العسكري، يأتي ضمن محاولة وزارة الدفاع الأمريكية إعادة توزيع مواردها في مواجهة الصين وروسيا، خاصة في ظل القيود التي فرضها الكونجرس على أعداد الجنرالات.

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