أردوغان لا يجرؤ على السير في شوارع تركيا

باباجان: شوارع تركيا تخيف أردوغان!

أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بات يعجز عن الخروج إلى الشوارع وسط المواطنين.

وأوضح باباجان أن أردوغان لا يشعر بالوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد لانفصاله عن المواطنين في الشوارع قائلا: “أردوغان بات عاجزا عن الاندماج مع المواطنين، فهو لا يقترب من أحد ولا يدع أحدًا يقترب منه. من الواضح والجلي أنه يخشى رد فعل المواطنين. ليس من السهل عليه السير في أي مكان شاء مثلما نسير نحن. فعلى سبيل المثال، هو غير قادر على السير في شوارع ديار بكر. الأمر قد لا يكون سهلا عليه، إذ يتوجب على الحرس الشخصي إخلاء محيط المكان الذي سيتوجه إليه مسبقا”.

وخلال حديثه مع صحيفة سوزجو، أفصح باباجان عن تقيمه لتصريح أردوغان “وهل يوجد اليوم في تركيا شخص عاجز عن توفير قوت يومه؟” بقوله: “يتوجب عليه الحديث مع بهجلي. فأيهما صائب يا ترى؟ بدون شك هناك أشخاص يعجزون عن توفير قوت يومهم”، في إشارة منه إلى حملة “الخبز المعلق” التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، حليف أردوغان، لتوفير الخبز للأشخاص العاجزين عن سداد قيمته.

وأضاف باباجان أن تركيا تشهد للمرة الأولى مواطنين يشتكون من افتراش الشوارع وعجزهم عن توفير قوت يومهم، قائلا: “لم تكن تركيا تعاني من أمور كهذه، وفي حال وقوعها كانت آليات المساعدة المتمثلة في البلديات والولايات تتدخل”.

وأفاد باباجان أن حزب العدالة والتنمية يعاني من غرور السلطة والتسمم بها، مشددا على ضرورة الإسراع في تقييد استخدامه للسلطة بالقانون.

وفي إشارة منه إلى الادعاءات المثارة حول عقد انتخابات مبكرة، أكد باباجان أن الوضع الحالي في البلاد سيجبر السلطة الحاكمة على عقد انتخابات مبكرة، قائلا: “هناك احتمالية كبيرة لعقد انتخابات مبكرة في عام 2021 أو 2022. لأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية تجعل من الصعب انعقاد الانتخابات في موعدها المحدد في يونيو/ حزيران عام 2023”.

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