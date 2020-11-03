أنقرة (زمان التركية) – ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بنحو 2.13 في المئة على الصعيد الشهري و11.89 في المئة على الصعيد السنوي.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، سجل معدل التضخم زيادة بنحو 2.13 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، وبنحو 11.89 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بمتوسط زيادة سنوية بلغت 11.74 في المئة.

والشهر الماضي قالت هيئة الإحصاء التي تشكك المعارضة في بياناتها إن معدل التضخم السنوي في أغسطس 11.75% وان معدل البطالة 13.4 في المئة.

التبغ والكحوليات الأقل زيادة

وعلى صعيد السلع التي سجلت زيادة سنوية منخفضة، ارتفعت الملابس والأحذية بنحو 2.22 في المئة والاتصالات بنحو 5.48 في المئة والتعليم بنحو 7.36 في المئة.

وفيما يخص السلع التي سجلت زيادة كبيرة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي السلع والخدمات المختلفة بنحو 27.40 في المئة والسلع الغذائية والمشروبات الغير كحولية بنحو 16.51 في المئة والخدمات الصحية بنحو 15.60 في المئة.

وسجلت منتجات التبغ والكحوليات أقل زيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بزيادة بلغت 0.67 في المئة.

التعليم والثقافة تسجل أعلى تراجعا شهريا

وسجلت منتجات التبغ والمشروبات الكحولية تراجعا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام بنحو 0.01 في المئة.

وفي المقابل تضمنت قائمة السلع والخدمات التي ارتفعت بشكل كبير خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم كل من الملابس والأحذية بزيادة بلغت 6.81 في المئة والسلع الغذائية والمشروبات الغير كحولية بزيادة بلغت 3.03 في المئة ومستلزمات المنزل بزيادة بلغت 2.45 في المئة.

هذا وتراجعت أسعار 52 بندا من بين 418 بندا يتضمنهم المؤشر، بينما ارتفعت أسعار 324 بندا ولم تسجل أسعار 42 بندا أية تغييرات تذكر.

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