أنقرة (زمان التركية) – بعد مرور 91 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب ساحل سفري حصار بولاية إزمير غرب تركيا يوم الجمعة الماضي وبلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال فتاة تدعى آيدا جازجين وتبلغ من العمر أربع سنوات حية من بين الأنقاض.

وذكر أحد أفراد فرق الإنقاذ أن وجه الطفلة كان يحمل ابتسامة رائعة لحظة انتشالها قائلا: “كانت تبتسم بشكل جميل وكأنها لم تكن تحت الأنقاض طوال هذه الفترة. سعدنا كثيرا. الأصدقاء سمعوا صوتا أسفل الإنقاذ ومن ثم لاحظوا وجود طفلة تحرك يدها. تمكنا من انتشالها وسط دموع الفرحة التي انهمرت من أعين الحضور”.

وأضاف فرد آخر من فرق الإنقاذ أنهم سمعوا صرخات قادمة من أسفل الأنقاض أثناء أعمال البحث عن ناجين، مما دفع فرق الإنقاذ إلى إيقاف الحفّارات للإنصات جيدا إلى مصدر الصوت.

جاء ذلك بعد ساعات من إخراج الطفلة إليف بيرينجيك البالغة من العمر 3 سنوات، والتي تم إنقاذها من تحت الأنقاض في حي دوغانلار بإزمير بعد 65 ساعة من كارثة الزلزال.

من جانبه، صرح رئيس بلدية إزمير، تونش سويار، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال طفلة أخرى -آيدا جازجين- على قيد الحياة من أسفل أنقاض بناية حي “السيد رضا”، ولا يزال البحث جاريا عن والدتها أسفل الأنقاض.

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