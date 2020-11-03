ألانيا (زمان التركية)ــ تعرض قارب سياحي للغرق اليوم الثلاثاء في ولاية أنطاليا على ساحل البحر المتوسط جنوب غرب تركيا.

وغرق القارب في منطقة ألانيا بولاية أنطاليا، ووفق قيادة خفر السواحل تم إنقاذ 37 شخصًا على متن القارب.

وأفادت عناصر خفر السواحل بوصول جثة شخص واحد.

وغرق القارب السياحي لسبب غير معروف حتى الآن، على بعد حوالي 50-100 متر من الساحل في موقع Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası. وفق وكالة الأناضول.

وبدأت أعمال الإنقاذ من قبل فرق خفر السواحل الذين ذهبوا إلى المنطقة عند الإخطار.

وأفيد في البيان الصادر عن قيادة خفر السواحل بأنه تم إنقاذ 37 شخصًا على متن القارب ووصول جثة شخص واحد