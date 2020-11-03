أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة التركية تسجل 2302 إصابة و76 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مساء الإثنين، في عودة سريعة لارتفاع أعداد الإصابات اليومية مرة أخرى.

وزير الصحة فخر الدين كوجا الذي أعلن الشهر الماضي دخول تركيا المرحلة الثانية من تفشي كورونا، أوضح أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 379 ألفًا و775 حالة، بعد تسجيل 2302 إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 10 آلاف و402 حالة، بعد تسجيل 76 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 327 ألفًا و7 حالة، بعد تسجيل 1521 حالة تعافي جديدة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مباشرة، ارتفع إلى 14 مليونًا و264 ألفًا و260 تحليلًا، بعد إجراء 139 ألفًا و103 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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