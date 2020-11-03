الأرجنتين (زمان التركية) – أفادت الأنباء أن أسطورة كرة القدم على الصعيد العالمي والمدير الفني لفريق خيمناسيا لا بلاتا دييجو أرماندو مارادونا تم نقله إلى المستشفى مساء الاثنين.

بحسب ما ذكرت صحيفة “كلارين” الأرجنتينية، نقل مارادونا إلى المستشفى لأسباب نفسية من أجل إجراء بعض الفحوصات ضمن الإجراءات الاحترازية.

ونقلت الصحيفة عن أقارب أسطورة كرة القدم العالمي قولهم بأن مارادونا استيقظ صباح الاثنين في مزاج نفسي سيئ، بجانب معاناته من مشاكل في المعدة، وعدم امتلاكه قابلية لتناول الطعام، مع نفي إصابه بفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة الأرجنتينية أن مارادونا تأثر من الناحية النفسية بعدما لم يتمكن من الاحتفال بعيد مولده الستين يوم 30 أكتوبر الماضي برفقة أبنائه، فضلاً عن تأثره بوفاة راؤ زوج شقيقته ول ماتشوكا بعد إصابته بفيروس كورونا.