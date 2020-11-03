إزمير (زمان التركية) – تعرضت مدينة إزمير غرب تركيا، لهزة أرضية جديدة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن.

وحسب البيان الصادر عن هيئة الكوارث والطوارئ فقد بلغت قوة الهزة الأرضية 4.2 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على بعد 22.54 كيلو مترًا في بحر إيجه، بالقرب من بلدة أورلا التابعة لمدينة إزمير.

مدينة إزمير كانت قد تعرضت لزلزال شديد بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر، يوم الجمعة الماضية، أسفر عن سقوط أكثر من 90 حالة وفاة، ومئات المصابين، فضلًا عن تضرر عشرات المباني والوحدات السكنية في المدينة.

ووفق بيان أمس الإثنين لإدارة الكوارث والطوارئ، فإنه بعد زلزال الجمعة 30 أكتوبر، الذي وقع في إزمير قبالة ساحل سفيريهيصار، وقعت أكثر من 1286 هزة ارتدادية، 43 منها قوتها اعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.

وارتفع عدد وفيات زلزال إزمير الذي وقع الجمعة إلى 98 في أحدث حصيلة معلنة، ولا تزال عملية البحث عن ناجين جارية.

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