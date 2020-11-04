أنقرة (زمان التركية) – أعادت ولاية مينيسوتا الأمريكية انتخاب إلهان عمر المسلمة ذات الأصول الصومالية لولاية أخرى بمجلس النواب الأمريكي، في الانتخابات التي تجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وخاضت إلهان عمر الانتخابات الأمريكية عن صفوف الحزب الديمقراطي بولاية مينيسوتا.

وكانت إلهان قد دخلت التاريخ الأمريكي كأول نائبة من أصحاب البشرة السمراء عن ولاية مينيسوتا وأول نائبة مسلمة ونالت مقعدا داخل الكونغرس الأمريكي وذلك بعد فوزها في انتخابات عام 2018 وسبق ان استهدفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من هي إلهان عمر؟

ولدت إلهان في الصومال وانتقلت وهي في الثامنة من العمر إلى الولايات المتحدة برفقة عائلتها هربا من الحرب الأهلية القائمة داخل الصومال خلال تسعينات القرن الماضي. وقبيل انتقالها إلى الولايات المتحدة قضت النائبة إلهان أربع سنوات داخل مخيم للاجئين في كينيا.

وفي عام 1997 انتقلت برفقة عائلتها إلى مقاطعة مينيابوليس، حيث أصبحت إلهان ورشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية أول عضوتين مسلمتين بمجلس النواب الأمريكي، وذلك عقب فوزهما في انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018.

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