إزمير (زمان التركية) ــ ارتفعت حصيلة الخسائر في الأرواح إلى 114 في زلزال إزمير الذي ضرب تركيا الجمعة بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب هيئة الكوارث والطوارئ تم تسجيل ما مجموعه 1713 هزة ارتدادية، 45 منها أكثر من 4 درجات، منذ وقوع الزلزال في 30 أكتوبر.

ووفقا للحصيلة النهائية لضحايا الزلزال، فقد 114 شخصًا حياتهم في الزلزال، وأصيب 1035 شخصًا.

ومن بين المصابين غادر 898 من المصابين المستشفيات، ولا يزال 137 شخصًا يتلقون العلاج.

وقالت السلطات إن أنشطة البحث والإنقاذ اكتملت في 15 مبنى من أصل 17 مبنى في إزمير، وتجري أنشطة البحث والإنقاذ في مبنيين.

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