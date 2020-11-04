أنقرة (زمان التركية) – أصبحت الليرة التركية أكثر عملة نقدية تسجل تراجعا أمام الدولار الأمريكي من بين العملات النقدية حول العالم منذ بداية العام الجاري.

وكان الدولار قد استهل العام الجاري عند مستوى 5.95 أمام الليرة، غير أن الليرة واصلت تراجعها على مدار العام ليسجل الدولار يوم أمس 8.54 أمام الليرة وهو ما يعكس تراجعا بنحو 30 في المئة بقيمة الليرة خلال العام الحالي.

وجاء الريال البرازيلي في المرتبة الثانية بتراجعه 29 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب البيزو الأرجنتيني بتراجع بلغ 23.9 في المئة.

وخلال تلك الفترة ارتفعت قيمة الليف البلغاري بنحو 4.3 في المئة أمام الدولار. وكان البلغاريون قد عززوا من زياراتهم إلى مدينة أدرنه التركية خلال الآونة الأخيرة للقيام بعمليات الشراء نتيجة لتراجع قيمة الليف.

ويرى الخبراء أن احتمالية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية يضع الليرة في مأزق نظرا لأن الولايات المتحدة بقيادة بايدن قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة الدفاع الروسية الاس 400.

هذا ولم يتم بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية، غير أن تقارب أصوات ترامب وبايدن خلال الانتخابات تسبب في تراجع بسيط في سعر الدولار واليورو الذي تجاوز لأول مرة في تاريخه حاجز العشر ليرات خلال يوم أمس.

وتراجع الدولار صباح اليوم إلى 8.46 ليرة، بينما تراجع اليورو إلى 9.84 ليرة.

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