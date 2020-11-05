إزمير (زمان التركية) – أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية انتهاء فعاليات البحث عن الناجين من زلزال إزمير، وارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الزلزال إلى 114 حالة، وذلك بعد استمرار أعمال البحث والإنقاذ لمدة ستة أيام متواصلة.

هيئة الكوارث والطوارئ نشرت بيانًا حول أعمالها، وقالت: “في الساعة 14:51 بتوقيت تركيا من يوم الجمعة 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر في بحر إيجه قبالة مدينة سفري حصار، بعدها حدثت 1713 هزة ارتدادية، من بينها 45 هزة بقوة أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب البيانات الخاصة بالمركز الطبي لتنسيق الطوارئ، فقد وصل عدد الوفيات إلى 114 حالة، بينما وصل عدد المصابين إلى 1035 حالة، من بينها 898 حالة تم تسجيل تعافيين وخروجهما من المستشفيات“.

يشار إلى أن أعمال البحث عن المصابين والمفقودين تحت الأنقاض بدأت عقب حدوث الزلزال مباشرة، وخاصة في حي “رضا باي” مع سقوط عدد من الوحدات السكنية وانهيار مبان بشكل كامل، وشارك في أعمال البحث الفرق التابعة لكل من هيئة الكوارث والطوارئ وأطقم من القوات المسلحة التركية وقيادة قوات الجاندرما وفريق الإنقاذ الطبي الوطني.