أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 2391 إصابة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مساء الأربعاء في ارتفاع متواصل لأعداد الضحايا.

وكانت تركيا أعلنت مساء الثلاثاء تشخيص 2343 إصابة، و79 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 384 ألفَا و509 حالة، بعد تسجيل 2391 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات أيضًا إلى 10 آلاف و558 حالة، بعد تسجيل 77 حالة وفاة جديدة.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 330 ألفًا و665 حالة، بعد تسجيل 1841 حالة تعافي جديدة.

كما لفت كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 14 مليونًا و554 ألفًا و923 تحليلًا، بعد إجراء 144 ألفًا و416 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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