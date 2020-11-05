أنقرة (زمان التركية) – بلغت خسائر الخطوط الجوية التركية 946 مليون ليرة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما تراجعت عائدات المبيعات خلال تلك الفترة بنحو 51.3 في المئة لتسجل 11 مليار ليرة.

وبإضافة خسائر الربع الثالث من العام الجاري يرتفع صافي الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 5.203 مليار ليرة وهو ما يعادل 786 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الخطوط الجوية التركية كانت قد حققت أرباح بنحو 2.587 مليون ليرة خلال الفترة عينها من العام الماضي.

وتأثرت هذا العام حركة الطيران عالميا بسبب ظروف الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت عائدات رحلات الطيران المدني للخطوط الجوية التركية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 77 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 809 مليون دولار.

هذا وتزايدت حركة الشحن خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وهو ما أثر إيجابا على الشركة، حيث ارتفعت عائدات الشحن بنحو 60 في المئة لتسجل 668 مليون دولار.

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