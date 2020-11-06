واشنطن (زمان التركية): تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الجمعة، على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب، بفارق 917 صوتاً في ولاية جورجيا الحاسمة، للمرة الأولى منذ بدء إحصاء الأصوات، وذلك بحسب ما أظهرت أحدث بيانات “فوكس نيوز”.

وتم فرز 99 بالمئة من الأصوات في الولاية الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، والتي تصوت عادة للجمهوريين، وتملك 16 من كبار الناخبين (أعضاء المجمع الانتخابي).

وإذا حسم بايدن السباق في هذه الولاية، فإنه يضمن فوزاً مريحاً في الانتخابات الرئاسية، إذ حصل المرشح الديمقراطي حتى الآن على 264 صوتاً في المجمع، وهو ما يعني أنه سيرفع رصيده إلى 280 صوتاً في حال فوزه في جورجيا، ليحقق أكثر مما يلزمه لبلوغ معدل الـ270 صوتاً، التي يجب على المرشح الحصول عليها لدخول البيت الأبيض، هذا من دون انتظار نتيجة ولاية نيفادا التي يتقدم فيها الأخير على ترمب بفارق كبير.

وكان دونالد ترمب يتصدر النتائج في ولاية جورجيا منذ مساء الثلاثاء، لكن الفارق تراجع تدريجياً، ليصبح بايدن الجمعة متقدماً بـ917 صوتاً، فيما لا تزال عملية الفرز مستمرة.