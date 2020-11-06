واشنطن (زمان التركية): تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الجمعة، على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب، بفارق 917 صوتاً في ولاية جورجيا الحاسمة، للمرة الأولى منذ بدء إحصاء الأصوات، وذلك بحسب ما أظهرت أحدث بيانات “فوكس نيوز”.
وتم فرز 99 بالمئة من الأصوات في الولاية الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، والتي تصوت عادة للجمهوريين، وتملك 16 من كبار الناخبين (أعضاء المجمع الانتخابي).
وإذا حسم بايدن السباق في هذه الولاية، فإنه يضمن فوزاً مريحاً في الانتخابات الرئاسية، إذ حصل المرشح الديمقراطي حتى الآن على 264 صوتاً في المجمع، وهو ما يعني أنه سيرفع رصيده إلى 280 صوتاً في حال فوزه في جورجيا، ليحقق أكثر مما يلزمه لبلوغ معدل الـ270 صوتاً، التي يجب على المرشح الحصول عليها لدخول البيت الأبيض، هذا من دون انتظار نتيجة ولاية نيفادا التي يتقدم فيها الأخير على ترمب بفارق كبير.
وكان دونالد ترمب يتصدر النتائج في ولاية جورجيا منذ مساء الثلاثاء، لكن الفارق تراجع تدريجياً، ليصبح بايدن الجمعة متقدماً بـ917 صوتاً، فيما لا تزال عملية الفرز مستمرة.
تقدم في أريزونا
حصل جو بايدن على 50.1 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الشعبي، في مقابل 48.5 لصالح ترمب، بفارق 46 ألف صوت بعد فرز 90 بالمئة من الأصوات في الولاية التي تضم 11 من كبار الناخبين.
وقدّرت محطة “فوكس” ووكالة “أسوشيتد برس”، الأميركية ليل الثلاثاء الأربعاء، أن المرشح الديموقراطي فاز في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، إذ اعتبرا أنه من المستحيل أن يتدارك الرئيس تأخره.
لكن فضلت وسائل إعلام أخرى على غرار “نيويورك تايمز” و”سي إن إن” التريث قبل إعلان فوز أحد المرشحين في الولاية التي تصوت عادة للجمهوريين. ورجحت السلطات المحلية أن ينتهي الفرز الجمعة.
نيفادا.. بايدن يتقدم
تم فرز 84 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديموقراطية هيلاري كلينتون العام 2016.
يتصدر جو بايدن النتائج في الولاية التي تضم ستة من كبار الناخبين، بحصوله على 49.4 بالمئة من الأصوات حتى الآن في مقابل 48.5 بالمئة لدونالد ترمب. والفارق أقل من 11500 صوت.
بنسلفانيا: تقلص الفارق مع ترمب
تم تعداد 97 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة “حزام الصدأ” في شمال شرق البلاد، حتى الآن، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.
وتقلّص التقدم المريح لدونالد ترمب، في الولاية التي تضم 20 من الناخبين الكبار. وبات الفرق 18 ألف صوت مع منافسه (49,6 بالمئة في مقابل 49,3 بالمئة لجو بايدن).
وكل الأصوات التي لم تفرز بعد أتت بالبريد، طريقة التصويت التي يفضلها الناخبون الديمقراطيون، ما يبقي على احتمال تغيّر كفة النتائج لصالح بايدن، وفق وسائل الإعلام الأميركية.
كارولاينا الشمالية: ترمب يتقدم
تم فرز 94 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليدياً، وتضم 15 من كبار الناخبين.
حالياً يتقدم دونالد ترمب (50.1 بالمئة) على جو بايدن (48,7 بالمئة) بفارق 76 ألف صوت تقريباً.
لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر، تُقبل إذا ما وصلت خلال الأيام التسعة التالية.