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عقوبات أميركية على جبران باسيل.. والأخير يرد عبر تويتر

19:32 2020/11/06
عقوبات أميركية على جبران باسيل.. والأخير يرد عبر تويتر

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واشنطن (زمان التركية): أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، عن فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر اللبناني جبران باسيل، الذي رد على الفور معربا عن عدم خوفه من هذه العقوبات.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفيت منوشين إن “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، الممثل في باسيل، ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة”.

وقال باسيل عبر حسابه في تويتر: “لا العقوبات أخافتني، ولا الوعود أغرتني”. وأضاف: “لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان”.

وتابع باسيل في تغريدته قائلا: “اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا.. كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم… لنبقى”.

وأكد مسؤول أميركي كبير، أن واشنطن ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين.

ورفض مسؤولون أميركيون كبار التلميح إلى أن فرض عقوبات على باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية التي يعكف على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

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