باريس (زمان التركية): أفادت قناة (بي.إف.إم) الفرنسية الجمعة، نقلاً عن مصادر قضائية، أن ثلاثة أشخاص آخرين مثلوا أمام قاض في إطار التحقيق المستمر بشأن مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صمويل باتي الشهر الماضي، كانت الشرطة ألقت عليهم القبض يوم الثلاثاء.

وكان شاب من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاماً قتل باتي في أكتوبر الماضي أمام المدرسة التي يعمل بها في إحدى ضواحي باريس، قبل أن ترديه الشرطة بالرصاص.

وكان المهاجم يريد الثأر من المدرس لاستخدامه رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد خلال درس لتلاميذه عن حرية التعبير.