أنقرة (زمان التركية) – امتثل 74 صحافيا في تركيا أمام القضاء خلال شهر أكتوبر الماضي، وطالبت النيابة العامة بأحكام سجن على الصحفيين وصلت إلى 916 عاما، وفقا لآخر التقارير المتعلقة بقمع الصحافة في تركيا.

جمعية دراسات الصحافة أصدرت تقريرها الخاص بشهر أكتوبر، وأوضح أن القضاء التركي شهد في شهر أكتوبر ما يقرب من 45 قضية تتعلق بالصحافة في 7 مدن مختلفة، كما تمت محاكمة 74 صحفيا بينهم 21 امرأة على الأقل.

وطالبت النيابة العامة التركية بأحكام سجن على الصحفيين وصل مجموعها 916 عاما و4 أشهر و15 يوما.

ووفقا للتقرير، فإنه خلال شهر أكتوبر، اضطر يوميا 3 صحفيين للوقوف أمام القاضي، للدفاع عن مهنتهم والدفاع عن حق الشعب في الحصول على الأخبار، وهذا يكشف عن استخدام القضاء كوسيلة للضغط على الصحفيين في تركيا.

وفي محاكمات أكتوبر، اتُهم 26 صحفيًا، 7 منهم من النساء، بجرائم تتعلق بالإرهاب، وحوكم ثمانية صحفيين بتهمة “إهانة الرئيس”، وتمت تبرئة 10 صحفيين، بينهم أربع نساء.

وفي أكتوبر، حكم على 4 صحفيين بالسجن 7 سنوات و11 شهرا، وغرامة قضائية قدرها 500 ليرة، في حين تم تأجيل محاكمة ما لا يقل عن 43 صحفيًا ممن حوكموا في أكتوبر إلى عام 2021، كما تم تغيير هيئة المحكمة في محاكمات 40 صحفيًا.

وأوضحت ياشيم يافوزار، وهي واحدة من الفريق الذي أعد التقرير، أنه اعتبارًا من 6 نوفمبر 2020، هناك ما لا يقل عن 198 صحفيًا قيد المحاكمة دون اعتقال، كما أن هناك 10 صحفيين ما زالوا رهن الاعتقال في السجون، وتتم محاكمة 28 صحفيا بشكل غيابي.

يذكر أنه وفقا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من 100 صحفي في السجون التركية.