نيويورك (زمان التركية) – كشف بنك جولدمان ساكس، أن تركيا أنفقت هذا العام 101 مليار دولار لمنع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

وبحسب بيان جولدمان ساكس أحد أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، الصادر أمس الجمعة، فإن شهر سبتمبر شهد إنفاق 6.4 مليارات دولار، وشهد شهر أغسطس إنفاق 11.8 مليار دولار.

وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى فقدانه مليارات الدولارات شهريا من رصيد احتياطي العملة الأجنبية والذهب. لكن البنك لا يعلن عن مقدار المنفق لدعم الليرة.

وأوضح بنك جولدمان ساكس أنه استمد الرقم من حساب الفرق بين التغييرات الفعلية والمتوقعة في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي التركي وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من عدم اليقين حول هذه الأرقام.

وجاء في مذكرة المعلومات التي أرسلها جولدمان ساكس لعملائه، أنه بالرغم من انخفاض الإنفاق في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، إلا أنه يمثل نسبة كبيرة مقارنة بمبلغ الاحتياطي المتبقي.

وتراجعت الليرة التركية ما يقرب من 30٪ مقابل الدولار منذ بداية العام.

وكان الدولار قفز إلى 8.57 أمام الليرة التركية ليتراجع صباح اليوم إلى 8.52.

ووفق البنك المركزي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي والذهب بمقدار 3 مليارات و 945 مليون دولار خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر مقارنة بالأسبوع السابق، وانخفض الرصيد خلال أسبوع واحد من 88 ملياراً و 351 مليوناً إلى 84 ملياراً و 406 ملايين دولار.

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