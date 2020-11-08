أنقرة (زمان التركية) – لم تعلق مؤسسة الرئاسة التركية بعد على النتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تشير منذ مساء الأمس بوضوح، إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بادين بالانتخابات، بينما تنهال التهاني من قادة العالم على بايدن.

وبادر قادة العالم بتهئنة الرئيس الأمريكي الجديد عبر تويتر أو قنوات التواصل الرسمية، بينما لا يزال الصمت يخيم على الرئاسة التركية والمسؤولين الأتراك.

ومن العالم العربي هنأ كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بايدن بفوزه برئاسة الولايات المتحدة.

وكان من اللافت مبادرة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، بتهئنة كل من بادين ونائبته كامالا هاريس عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، في حين امتنع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن نشر أية رسائل تهنئة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الدبلوماسية الرسمية.

هذا ولا يزال الغموض يهيمن على طبيعة العلاقات التي ستجمع إدارة بادين بأردوغان الذي كشف عن دعمه الصريح لفوز ترامب بالانتخابات عبر وسائل الإعلام التركية الخاضعة لسيطرته.

وهنأ زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، جو بايدن لفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب النتائج الغير رسمية.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر كليجدار أوغلو تغريدة جاء فيها: “أهنئ جو بايدن على انتخابه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ونائبته كامالا هاريس. وأتمنى تعزيز علاقات الصداقة والتحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وتركيا”.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ذكر في تصريحات الجمعة، أن بلاده لا تخشى فوز جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، لكنه وصف تصريحاته السابقة تجاه تركيا بـ”المؤسفة”.

يذكر أن جو بايدن سبق وأن هاجم الرئيس الأمريكي رجب أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية، للإطاحة به.

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