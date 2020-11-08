عمان (زمان التركية)ـ يسعى الكثير من الأشخاص لخسارة وزنهم الزائد ويقومون باتباع نمط غذائي صحي ويمارسون الرياضة، لكن هذا لا يأتي بالمأمول، في المقال التالي من موقع (ويب طب) سنتعرف على أكثر الطرق فاعلية في حرق الدهون.

تعرف على أفضل الطرق لحرق الدهون

إليكم في ما يأتي أفضل الطرق لحرق الدهون:

طرق حرق الجسم للدهون

يوجد عدة طرق يستخدمها الجسم من أجل حرق الدهون مقسمة كما يأتي:

1. الطريقة الأولى

يتم حرق ما نسبته 60-70% من السعرات الحرارية من خلال الراحة، وذلك خلال الاستلقاء على سبيل المثال.

وتستخدم هذه الطاقة الناتجة عن حرق الدهون لتغطية حاجة أعضاء جسم الإنسان، مثل: خفقان القلب، وتنفس الرئتين، وحتى انقسام الخلايا.

2. الطريقة الثانية

تتلخص الطرق الثانية بحرق الدهون أثناء عملية الهضم وتحويل الكربوهيدرات إلى سكريات بسيطة، أو تحويل البروتينات إلى أحماض أمينية.

يتم حرق الدهون بنسبة 10-15% خلال عملية الأيض في كل يوم.

يتطلب حرق البروتينات طاقة أكبر من حرق الكربوهيدرات، إذ يتم حرق 25 سعرة حرارية لكل 100 غرام من البروتينات المستهلكة.

ومن الجدير بالذكر بأن ذلك يعني بأن الجسم يقوم بحرق الدهون بنسبة 70-85% بواسطة الاستلقاء والهضم فقط مما لا يتطلب أي مجهود من الإنسان.

3. الطريقة الثالثة

حرق الدهون بواسطة التمارين الرياضية والحركة، تتضمن الطريقة الثالثة حرق الدهون بواسطة الذهاب إلى النادي الرياضي أو القيام بعمل الأنشطة الفيزيائية.

لكن لماذا يوجد هناك العديد من الأشخاص المصابون بالسمنة داخل النوادي الرياضية بالرغم من ممارستهم للرياضة بشكل يومي؟

تكمن الإجابة على هذا السؤال بأن الطريقة الثالثة تتضمن حرق الدهون بنسبة 15% فقط أو 30% كحد أقصى.

لذلك فإن نسبة 85% من حرق الدهون تعتمد على نظام الإنسان المتبع داخل المنزل، ونسبة 15% تعتمد على ممارسة الرياضة، لذلك فإن عملية حرق الدهون التي تتضمن استخدام الثلاث طرق مجتمعة هي المسؤولة عن عملية الأيض بشكل أساسي وفعال.

أفضل طرق لحرق الدهون

في ما يأتي أفضل الطرق لحرق الدهون وزيادة معدل الأيض في جسم الإنسان:

1. ممارسة التمارين الرياضية

تعد ممارسة التمارين الرياضية من أفضل الطرق لحرق الدهون.

يفضل ممارسة التمارين الرياضية عالية الحدة والتي يشعر الإنسان وقتها أنه لا يمكنه نطق الكلام جملة واحدة.

ينصح بالقيام بالتمارين عالية الحدة مرتين في الأسبوع، وينصح بالقيام بالتمارين متوسطة الحدة باقي أيام الأسبوع.

كما ينصح بإدراج تمارين التاباتا (Tabata training) والتدريب المتقطع الذي يتضمن الجري سريعًا لمدة 30 أو 60 ثانية، ومن ثم المشي لدقيقة أو دقيقتين.

2. ممارسة تمارين المقاومة

تساعد تمارين المقاومة على حرق الدهون والسعرات الحرارية خصوصًا عند القيام باتباع نمط غذائي في نفس الوقت.

تؤدي تمارين المقاومة إلى زيادة معدل الحرق بشكل أكبر من التمارين الرياضية القلبية.

3. تناول البروتينات

يؤدي تناول البروتين إلى الحد من شهية الإنسان وحرق الدهون، كما يساعد تناول البروتينات أيضًا في بناء العضلات.

ينصح باستهلاك الأطعمة المليئة بالبروتينات مثل: البيض، والدجاج، واللوز، والشوفان، والبروكلي، واللحوم، والكينوا، والسمك التي تساعد على منح الإنسان الشعور بالشبع لأوقات طويلة.

4. اختيار نوع الدهون بحذر

ليست جميع أنواع الدهون تعد بالجيدة والصحية، بل هناك أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية مثل: الأفوكادو، والمكسرات، والحبوب، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون.

بالرغم من أن أنواع الطعام التي تحتوي على الدهون الصحية والمفيدة لذيذة وشهية إلى أن زيادة استهلاكها يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في جسم الإنسان وإعاقة حرق الدهون.

5. تناول الألياف

يقوم الجسم بهضم الألياف ببطء مما يجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترات أطول ويزيد من معدل حرق الدهون خصوصًا دهون البطن، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

6. استهلاك البروبيوتيك

أظهر الخبراء بأن استهلاك المكملات الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك يعمل على زيادة معدل حرق الدهون وخسارة الوزن لدى الإنسان.

كما يمكن استهلاك بعض الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل: اللبن، والكفير، والملفوف المخلل.

7. تناول القهوة

يقوم العديد من الأشخاص باستهلاك القهوة، ولكن لا يعلم العديد من هؤلاء الأشخاص فائدة القهوة من أجل خسارة الوزن وحرق الدهون.

تعمل القهوة على تحفيز الجهاز العصبي للإنسان مما يزيد من عملية الأيض وحرق الدهون داخل الجسم.

8. استهلاك الكربوهيدرات بكميات قليلة

تركز معظم أنواع الحميات على تقليل استهلاك الكربوهيدرات من أجل زيادة حرق الدهون والسعرات الحرارية.

ينصح باستهلاك الكربوهيدرات من مصادر طبيعية، مثل: الشوفان وأنواع الخضار المختلفة، كما ينصح باستهلاك الكربوهيدرات في أوقات النهار والابتعاد عن استهلاكها ليلًا.

كيفية تجنب إعاقة حرق الدهون

لا يعد اتباع الطرق المختلفة من أجل حرق الدهون أمرًا كافيًا وحده، بل يجب أيضًا الابتعاد عن العادات الغذائية الصحية الخاطئة من أجل الحصول على أفضل النتائج.

ينصح بالابتعاد عن بعض الأطعمة الضارة مثل: رقائق البطاطا، البطاطا المقلية، واللحوم المليئة بالدهون، والحلويات، والزيوت، والمشروبات الغازية.

يعمل استهلاك الوجبات الخفيفة العالية بالدهون والسكريات على إعاقة عملية خسارة الوزن بشكل ملاحظ.

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