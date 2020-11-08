إدلب (زمان التركية)ـ تعمل القوات التركية على إنشاء نقطة عسكرية جديدو بمنطقة جبل الزاوية في إدلب شمال سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال اليوم الأحد، إن رتلا عسكريا تركيا تمركز بالمنطقة الواقعة بين قريتي دير سنبل واحسم في جبل الزاوية، وبدأت القوات التركية في إنشاء نقطة عسكرية بالمنطقة.

وتعتبر قرية دير سنبل موقعا استراتيجيا فهي مرتفعة وتطلعلى كامل منطقة معرة النعمان وريفها الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري.

وقال المرصد السوري إن عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” ارتفع بذلك إلى 69.

وتأتي الخطوة بعد انسحاب القوات التركية من أكبر نقطة مراقبة عسكرية لها في بلدة موك بريف حماة، والتي كانت محاصرة من الجيش السوري، مع انباء عن انسحاب الجيش التركي من نقاط مراقبة أخرى.

ورغم تهديدات أطلقها الرئيس التركي هذا العام، بتدمير القوات السورية إن لم تنسحب من المنطقة، استمرت قوات الجيش السوري في التمركز وحصار عدد من نقاط المراقبة التركية الأخرى.

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