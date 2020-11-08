أنقرة (زمان التركية) – هنأ زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، جو بايدن لفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب النتائج الغير رسمية.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر كليجدار أوغلو تغريدة هنأ خلالها بايدن بفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: “أهنئ جو بايدن على انتخابه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ونائبته كامالا هاريس. وأتمنى تعزيز علاقات الصداقة والتحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وتركيا”.

في حين لم يدل حتى اللحظة الرئيس أردوغان ودائرته الضيقة بأي تصريح في بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ذكر في تصريحات الجمعة، أن بلاده لا تخشى فوز جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، لكنه وصف تصريحاته السابقة تجاه تركيا بـ”المؤسفة”.

يذكر أن جو بايدن سبق وأن هاجم الرئيس الأمريكي رجب أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية، للإطاحة به.

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