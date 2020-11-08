أنقرة (زمان التركية)ـــ ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة اليوم الأحد، منطقة كارليوفا في ولاية بينجول شرق تركيا.

وفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)،وقعت هزة أرضسة في الساعة 12.22 بمنطقة كارليوفا Karlıova في مدينة بينجول Bingöl على عمق 9.15 كيلومترًا.

ذكرت ولاية بينجول في بيان أنه لم تكن هناك خسائر في الأرواح والممتلكات في الزلزال الذي بلغت قوته 4.2 درجة والذي وقع في منطقة كارليوفا.

وقالت ولاية بينجول على تويتر إن زلزالًا وقع بقوة 4.2 درجة، ومركزه قرية كارليوفا، لكن “لم تقع خسائر في الأرواح والممتلكات في الزلزال. حفظ الله أمتنا وبلدنا من جميع أنواع الكوارث”.

يذكر أن تركيا شهدت أواخر الشهر الماضي زلزالا ضرب إزمير غرب تركيا، وأسفر عن سقوط مباني وتأثر أخرى، ومقتل أكثر من 100 شخص.

–