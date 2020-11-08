أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم عن تلقي دونالد ترامب أول رد فعل مخيب لآماله من صهره ومستشاره، جاريد كوشنر، مع إعلان خسارته الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

واعترض ترامب على نتائج الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تشير فيه الانتخابات غير الرسمية إلى فوز بايدن بالانتخابات مؤكدا أنه لن يتوقف عن القتال، لكن صهره نصح له بالتخلي عن الكفاح وقبول الخسارة.

وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية نبأ غريبا في الوقت الذي يواصل فيه محامو ترامب وفريقه القانوني الطعن على النتائج في بعض الولايات والمناطق، حيث زعمت الصحفية بقناة سي إن إن الدولية، كايتلان كولينز، عن مصادر بالبيت الأبيض أن صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، طالبه بقبول النتيجة.

كما لم يتضح بعد رد ترامب على مقترح كوشنر هذا.

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