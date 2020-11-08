أنقرة (زمان التركية) – على خلاف ما يتوقعه الكثيرون، زعم بولنت أرينتش، أحد أبرز مستشاري الرئيس رجب أردوغان، أن العلاقات الأمريكية – التركية ربما تشهد تحسنا بانتخاب بايدن.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة Kanal 42 أجاب أرينتش عضو المجلس الاستشاري الأعلى بالرئاسة التركية، على الأسئلة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: “على الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أن يحظى ب270 مقعدا داخل المجمع الانتخابي، وبايدن حقق هذا. وعلى من لا يزالون يشاهدون ترامب في أحلامهم الوردية -رئيس أمريكا القادم- أن يعلموا بأن حلم ترامب انتهى ورست السفينة على البر. انتهى عهد ترامب بالولايات المتحدة”.

وأضاف أرينتش أنه تلقى أسئلة كثيرة بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية غير أنه دائما ما يجيب على هذه الأسئلة بقوله إنه مواطن يعيش في تركيا وليس ناخبا يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “وعند إصرارهم لتحديد اسم واحد لدعمه كنت أنصح من يعيشون بأمريكا أن يختاروا من هو أقل شرا عند الاختيار بين شرّين”.

وأكد أرينتش أن تأييده كان لصالح بايدن، مفيدا أنه جمعته علاقات مع بايدن في السابق أثناء عمله نائبا لرئيس الوزراء التركي.

وفيما يخص العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة ذكر أرينتش أن العلاقات بين البلدين لن تسوء أكثر من وضعها الحالي بل وأنها ستشهد تحسنا منذ الآن فصاعدا، قائلا: “لأن العلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية وأن تحسن هذه العلاقات ليس مرتبطا بالولايات المتحدة فقط، بل يتوجب على السياسة الخارجية لتركيا التناغم مع الولايات المتحدة”.

هذا وأوضح أرينتش أن فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية قد يشكل فرصة لتركيا في حال تحقيقها لهذا التناغم، قائلا: “أرى أنه من المحتمل أن العلاقات مع بايدن ستكون لصالح تركيا بشكل أكبر”.

يذكر أن جو بايدن سبق وأن هاجم الرئيس الأمريكي رجب أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية، للإطاحة به.

نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ذكر في تصريحات الجمعة، أن بلاده لا تخشى فوز جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، لكنه وصف تصريحاته السابقة تجاه تركيا بـ”المؤسفة”.

–