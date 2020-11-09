أنقرة (زمان التركية) – زعمت وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اجتمع مع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نور الدين جانيكلي، ورئيس البنك المركزي الجديد، ناجي أغبال.

وأضافت وكالة بلومبيرج أن الاجتماع مساء أمس جاء بعد بضع ساعات من إعلان وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق استقالته من المنصب، مفيدة أن الاجتماع شهد بحث السياسة المالية لتركيا.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة رويترز للأنباء استنادا إلى مصادر مطلعة أن عضو مجلس السياسات الاقتصادية بالرئاسة التركية، ثروت بايندير، شارك في الاجتماع المشار إليه من أجل تقديم الدعم الفني.

وأوضحت أحد المصادر المطلعة أن أغبال قام خلال الاجتماع بتزويد أردوغان بمعلومات حول الإجراءات التي يستعد لاتخاذها، بينما قدم كل من جانيكلي وبياندير معلومات تقنية استجابة لطلب أغبال.

وتضمن الاجتماع أيضا تقديم أغبال معلومات حول الاقتصاد بوجه عام وممارسات السياسة المالية.

جدير بالذكر أن البعض أرجع سبب استقالة ألبيراق من وزارة الخزانة والمالية إلى تعيين أغبال رئيسا جديدا للبنك المركزي.

من جانبه، ذكر حساب “نبض تركيا” المختص في الشأن التركي أن الاستقالة جاءت بعد انتقاد مستشار أردوغان بولند أرينتش إنكار برات ألبيراق وجود مشاكل اقتصادية، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف أن أردوغان، الذي وصفه بـ”المتقلب” سيبرز أسماء معتدلة، مثل أرينتش، ليقوموا بصياغة علاقاته مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وهو الأمر الذي سيثير غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب رأيه.

الاستقالة جاءت بعد انتقاد بولند أرينتش إنكار صهر #أردوغان وجود مشاكل اقتصادية هذه الخطوة تكشف أن أردوغان "المتقلب" سيبرز أسماء معتدلة مثل أرينتش ليقوموا بصياغة علاقاته مع الإدارة الأمركية الجديدة وفي هذه الحالة سيغضب #بوتين/ #ووسيا ولا يمكن التوقع بم سيعاقب حصان طراوده حينئذ https://t.co/cz6yqkVwoW — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) November 8, 2020

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