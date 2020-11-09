أنقرة(زمان التركية)ــ أعلن نادي بشكتاش التركي عن إيجابية نتائج فحص فيروس كورونا Kovid-19 لثلاثة من لاعبيه وموظف واحد.

إدارة بشكتاش أصدرت بيانا اليوم الإثنين، جاء فيه: “بعد اختبار فيروس كورونا الروتيني PCR لفريق كرة القدم كانت نتيجة ثلاثة من لاعبي كرة القدم وأحد موظفينا إيجابية”.

يشار إلى أن الأندية بدأت عملية المتابعة والعزل والعلاج للاعبي كرة القدم والموظفين وفق البروتوكولات بعد السماح بعودة النشاط الكروي في يونيو الماضي.

وشهدت تركيا منذ الشهر الماضي تفشيا لوباء كورونا وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا دخول البلاد الموجة الثانية من كورونا، وزاد مؤخرا معدل الإصابات عن 2500 إصابة يوميًا.

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