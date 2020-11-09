أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب عمال تركيا، أركان باش، إن وزير المالية برات ألبيراق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي استقال مؤخرًا من منصبه يجب أن يحاسب على الأداء الاقتصادي المتدهور.

وأعلن ألبيراق استقالته بشكل مفاجئ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام

أركان باش أكد أنه سعيد باستقالة ألبيراق من منصبه، قائلًأ: “استقبلنا خبر استقالة برات ألبيراق الذي لا يملك أي مهارة في الاقتصاد، بسعادة غامرة. ولكننا لا نقبل انسحابه بهذا الصمت. لن نترك ألبيراق حتى يُحاسب عن انهيار الاقتصاد والجوع والفساد”.

تصريحات باش جاءت من خلال منشور، عبر تويتر، حيث قال: “لو كنت أمتلك هاتفه لاتصلت به، وقلت له إنه اتخذ خطوة صحيحة جدًا، وإن أمكن يصطحب حماه معه أيضًا”، في إشارة منه إلى أردوغان.

قرار صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برات ألبيراق الخاص بالاستقالة جاء بعد حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بالاستقالة تحت هاشتاج “Berataşbayrakistifa#”، عقب إقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال وتعيين ناجي أغبال خلفا له، بسبب التقلبات الحادة التي تشهدها الليرة التركية في الفترة الأخيرة.

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