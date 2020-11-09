أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، بشكل مفاجئ، استقالته من منصبه وأنه سيترك السياسة أيضًا.

قرار صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برات ألبيراق الخاص بالاستقالة جاء بعد حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بالاستقالة تحت هاشتاج “Berataşbayrakistifa#”، عقب إقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال وتعيين ناجي أغبال خلفا له، بسبب التقلبات الحادة التي تشهدها الليرة التركية في الفترة الأخيرة.

مراد أويصال أيضًا كان قد عُين في يوليو 2019، بدلًا من مراد تشاتين كايا، بعد خلافاته مع رئيس الجمهورية أردوغان ورفضه تنفيذ تعليمات أردوغان الخاصة بتخفيض سعر الفائدة في البنوك.

ألبيراق أوضح أنه لن يتمكن من الاستمرار في عمله بسبب مشكلات صحية، وأنه سيخصص وقته لأسرته، وأنه سيتوقف لفترة عن ممارسة العمل السياسي بشكل نشط.

وكان ألبيراق قد تعرض لانتقادات من عضو المجلس الاستشاري الأعلى التابع لرئاسة الجمهورية، بولنت آرينتش، لنفيه وجود مشاكل اقتصادية في البلاد، حيث قال: “لقد اعترضت عندما قال وزيرنا إن الاقتصاد لا يواجه أزمة، وأن الأمر نفسي، بل مشكلتنا كبيرة”.

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