أنقرة (زمان التركية) – قرر بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب أردوغان ووزير الخزانة والمالية التركي المستقيل، غلق حسابه على تطبيق انستجرام بعد دقائق من صدور مرسوم رئاسي بقبول استقالته.

وكان ألبيراق قد نشر مساءالأحد بيانا على حسابه في انستجرام أعلن خلاله استقالته من منصبه كوزير للخزانة والمالية أعقبها إغلاق لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

ويظهر لكل من يحاولون الدخول إلى حساب ألبيراق على تطبيق انستجرام رسالة تفيد بأنه لا يمكن الوصول إلى الحساب المطلوب.

وحظي منشور ألبيراق على انستجرام بعد ساعتين على وضعه على نحو نصف مليون إعجاب.

استقالة ألبيراق من رئاسة وزارة الخزانة والمالية أثارت حالة من الجدل في الرأي العام التركي، وفي الأسواق المالية.

وبعد مرور 27 ساعة على إعلان استقالته أصدرتالرئاسة التركية أول تعليق رسمي، حيث ذكرت دائرة الاتصالات بالرئاسة في بيان قبول الرئيس أردوغان طلب ألبيراق بإعفائه من مهامه.

وبعد دقائق من هذا البيان تم إغلاق حساب ألبيراق على تطبيق انستجرام.

وشهد مساء الإثنين الإعلان عن تعيين وزير مالية جديد خلفا لصهر أردوغان المستقيل، بيرات ألبيرق.

واليوم الثلاثاء عاودت العملات الأجنبية الارتفاع مجددا أمام الليرة التركية، واستهل الدولار تعاملات اليوم عند مستوى 8.1 ليرة، بينما استهل اليورو التعاملات عند مستوى 9.69 ليرة. وعاود كل من الدولار واليورو الارتفاع مسجلين 8.32 ليرة للدولار و9.85 ليرة لليورو.

وتم تعيين لطفي علوان الوزير السابق الذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الوزارء، وزيرا للخزانة والمالية.

وكان الدولار قد تراجع بالأمس إلى 8.06 ليرة بعدما اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 8.51 ليرة.

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