أنقرة (زمان التركية) – انتقد زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو طريقة استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيرق من منصبه، واعتبر أن: “نحن أمام أزمة حقيقية داخل مؤسسات الدولة”.

كيليجدار أوغلو انتقد تجاهل حكومة حزب العدالة والتنمية الاستقالة وعدم التعليق على القرار حتى وقت متأخر من مساء أمس، قائلًا: “هل قبلت الاستقالة أم لا، لا أحد يعرف حتى الآن”.

تصريحات كيليجدار أوغلو جاءت خلال استقباله وفدًا من حزب السعادة الإسلامي، برئاسة رئيسه تامال كارامولا أوغلو.

وقال كيليجدار أوغلو: “إنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التي نشهد فيها قرار استقالة بهذا الشكل. نحن أمام أزمة حقيقية داخل مؤسسات الدولة. لا أحد يعلق، بمن فيهم أردوغان، لماذا؟ لا نعرف. هل قبلت الاستقالة أم لا، لا نعرف حتى الآن. لماذا لا يخرج المستقبل ويقول رأيه ويوضح أسباب استقالته؟”.

أضاف: “أن يقول ألبيراق في بيان استقالته: اختلط العاطل بالباطل والحابل بالنابل، هذا تصريح صعب وقوي للغاية وانتقاد شديد اللهجة من وزير. ولكن لا أحد غيره يعرف ما يقصده”.

يذكر أن كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري سبق وأن طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة صهره بيرات ألبيراك من منصبه “إن كان يحب تركيا”.

وكان بيرات ألبيرق نشر مساء الأحد بيانا على حسابه في انستجرام أعلن خلاله استقالته من منصبه كوزير للخزانة والمالية أعقبها إغلاق لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وبعد مرور 27 ساعة على إعلان استقالته أصدرت الرئاسة التركية أول تعليق رسمي، حيث ذكرت دائرة الاتصالات بالرئاسة في بيان قبول الرئيس أردوغان طلب ألبيراق بإعفائه من مهامه.

كما شهد مساء الإثنين الإعلان عن تعيين وزير مالية جديد خلفا لصهر أردوغان المستقيل، بيرات ألبيرق، ووقع الاختيار على لطفي علوان نائب رئيس الوزراء الأسبق ليشغل منصب وزير المالية.

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