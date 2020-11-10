أنقرة (زمان التركية)ــ أدى وزير الخزانة والمالية التركي الجديد لطفي علوان اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وقال وزير الخزانة والمالية لطفي علوان: “سنوفر قوة دفع جديدة للنمو والتوظيف من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة”.

أضاف لطفي علوان الذي صدر قرار بتعينه أمس الإثنين على خلفية استقالة بيرات ألبيرق وزير المالية: “سندعم مكافحة التضخم بشكل حاسم. وسنعمل على زيادة جودة المالية العامة من خلال الحفاظ على الانضباط المالي”..

الوزير الجديد، قال أيضا: “سننشئ البيئة التي يدر فيها المواطنون الدخل من خلال الإنتاج، وسنواصل البرامج الاجتماعية للقضاء على آثارفيروس كورونا”.

أضاف “الفترة المقبلة ستكون فترة انتعاش تتضاءل فيها آثار الوباء العالمي وتظهر فرص جديدة.. سنركز على برنامج تحول صديق للسوق يتضمن إصلاحات جزئية مع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.”

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