نيقوسيا (زمان التركية) – أطلق معارضون في قبرص الشمالية احتجاجات ضد تدخل تركيا في الشؤون الداخلية للجزيرة المنقسمة.

ونظمت حركة “الديمقراطية والإرادة” المعارضة في شمال قبرص تظاهرة كان على رأسها الرئيس السابق لجمهورية شمال قبرص مصطفى أكينجي، ندد المشاركون فيها بالتدخل التركي.

تأتي التظاهرة تعبيرًا عن رفض تدخّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشؤون الداخلية لبلادهم، وذلك قبيل زيارته المزمعة إلى الجزيرة يوم الأحد المقبل.

وقال أردوغان قبل أربعة أيام إنه سيزور قبرص الشمالية منتصف الشهر الجاري برفقة حليفه الانتخابي زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

وذكر أردوغان أنه سيزو منطقة مرعش -فاروشا- المغلقة من 46 عاما، والتي فتحتها القوات العسكرية التركية أمام المواطنين قبيل الانتخابات الرئاسية بأيام.

المشاركون في التظاهرة، وعلى رأسهم الرئيس السابق للقبارصة الأتراك مصطفى أكينجي الذي خسر الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي لصالح المرشح أرسين تتار المدعوم من أنقرة، أطلقوا عديدًا من الشعارات والهتافات المنددة للحكومة التركية، من بينها “لا تدخّل بل إرادة حرّة”، و”الحرية للجميع”، و”الديمقراطية للجميع”، و”في قبرص القرار للقبارصة”، على حد تعبيرهم.

وقالت المتحدّثة باسم حركة الديمقراطية والإرادة جولسن أرتشين خلال مشاركتها في التظاهرة الذي نظمت في العاصمة نيقوسيا: “إننا نقول لتركيا: لا يمكنها أن تحكم شمال قبرص من أنقرة”، على حد قولها.

يذكر أن أكينجي المعروف بمواقفه المعارضة للتدخل التركي ودعوته للاستقلال عن أنقرة، يزعم تدخّل تركيا في الانتخابات الرئاسية القبرصية لصالح الرئيس الحالي أرسين تتار.

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