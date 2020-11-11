جدة (زمان التركية)ــ وقع هجوم بعبوة ناسفة اليوم الأربعاء في مقبرة بمدينة جدة غربي السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918، وسقط جرحى وفق السلطات الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن المراسم التي حضرها القنصل الفرنسي شهدت هجوما بعبوة ناسفة “ما أدى الى وقوع عدد من الجرحى”. ووصفت الهجوم بأنه “عمل جبان”.

وحضر المراسم التي أقيمت صباح اليوم في المقبرة التي تضم غير مسلمين، عدد من القناصل.

وقالت تقارير يونانية إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار جدة.

انفجار عبوة يدوية في المقبرة الخاصة بغير المسلمين بمحافظة #جدة

المقبرة كان متواجد فيها القنصل الفرنسي ومجموعة من قناصل دول أخرى

ونتج عن الهجوم اصابات بجروح خفيفة pic.twitter.com/AG43nrMECW — محمد بن عبدالله🇸🇦 (@mhommad_1984) November 11, 2020

من جهتها أعلنت إمارة جدة فتح تحقيق في الحادث، وقالت إن المصابين رجل أمن بالقنصلية اليونانية، ورجل أمن سعودي، فيما زار الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزير، محافظ جدة مصابين، يتلقون العلاج في المستشفى.

المتحدث الرسمي لـ #إمارة_مكة

سلطان الدوسري:

باشرت الجهات الأمنية صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة #جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين pic.twitter.com/yOEVfjkpDy — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 11, 2020

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