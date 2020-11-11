أنقرة (زمان التركية) – تطبق الحكومة التركية اعتبارا من الخميس زيادة في أسعار البنزين بواقع 19 قرشا.

وتشير المعلومات الواردة عن ملاك محطات الطاقة عن ارتفاع متوسط سعر البنزين في أنقرة من 6.63 ليرة إلى 6.99 ليرة على أن ترتفع هذه النسبة في إسطنبول من 6.75 ليرة إلى 6.94 ليرة وفي إزمير من 6.82 ليرة إلى 7.01 ليرة.

ومن غير المتوقع أن تشهد أسعار الديزل أية تغييرات.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود السائل في تركيا تتغير تبعا للتغييرات في مؤشر أسعار العملات الأجنبية ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة في سوق البحر المتوسط الذي يضم تركيا.

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