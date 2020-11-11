القاهرة (زمان التركية)ــ أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري “عدسة العمليات الارهابية في أفريقيا” الصادر عن شهر أكتوبر 2020 والذي تناول العمليات الإرهابية التي وقعت في الدول الافريقية خلال الشهر وما ترتب عليها من إصابات أو إزهاق أرواح بالإضافة الى تناول جهود الحكومات الإفريقية في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي.

تضمن التقرير العمليات الإرهابية وتبعيتها التي وقعت في القارة الافريقية خلال شهر أكتوبر وقد تبين أنه خلال هذا الشهر وقع حوالى 43 حادثاً دموياً بواقع ما يقارب من 309 ضحية في 16 دولة إفريقية مختلفة جاءت على رأسهم دولة اثيوبيا بنسبة 17 % من إجمالي الضحايا وذلك بسبب الخلافات القبلية والحدودية.

أما عن الاقليم الاكثر تأثرا بالارهاب خلال شهر أكتوبر فجاء إقليم شرق أفريقيا حيث وقع حوالي 21 حادث إرهابي فى إقليم شرق أفريقيا إلى 49% من إجمالي العمليات الإرهابية فى القارة أسفرت عن مقتل 133 شخصا وإصابة 80 آخرين.

ومن ناحيته صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن استمرار الخلاف الحدودي بين اثيوبيا والصومال يهدد استقرار إقليم شرق أفريقيا مما يزيد من عدد الضحايا والمصابين في كل شهر وسط تعنت من الجانب الإثيوبي والصومالي وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لحل النزاع. وتعليقا على هذه النقطة ، أوصى عقيل الاتحاد الافريقي بالتدخل بين كلا الحكومة الصومالية والاثيوبية لحل الأزمة الحدودية عن طريق التوزيع الجغرافى العادل واقتسام منصف للثروات والمناصب والمحاكمات العادلة لضحايا الطرفين.

وتعليقا على التقرير الشهري، صرحت بسنت عصام؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن حكومة الكونغو الديمقراطية أحرزت تقدما في محاربة الحركات المسلحة المتمردة مقارنة بشهر سبتمبر حيث قامت بقتل 81 عنصراً من المليشيات المسلحة والمتمردة مما يعد تقدما ملحوظا للجهود الكونغولية في القضاء على ظاهرة الإرهاب ومن هذا المنطلق أوصت الباحثة باستكمال هذه الجهود من قبل الحكومة وتطويرها من قبل الجهات المختصة بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حتي تتمكن الكونغو الديمقراطية من القضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة المستوطنة داخل أراضيها.