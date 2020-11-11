أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات رسمية إلى تراجع نسبة البطالة خلال شهر أغسطس بنحو 0.8 في المئة وتراجع أعداد العاطلين عن العمل بنحو 456 ألف شخص، رغم استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد التي عصفت باقتصاديات العالم أجمع.

هيئة الإحصاء التركية قالت في بيانات جديدة مثيرة للجدل، إن أعداد العاطلين عن العمل للفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق تراجعت خلال شهر أغسطس بنحو 456 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجل رقم العاطلين عن العمل في تركيا 4 مليون و194 ألف شخص.

وتراجعت بذلك نسبة البطالة بنحو 0.8 نقطة لتسجل 13.2 في المئة.

تراجع عدد الموظفين 975 ألف شخص

وخلال الشهر نفسه تراجعت أعداد الموظفين بنحو 975 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجلوا 27 مليون و554 ألف موظف، في حين تراجعت نسبة التوظيف بنحو 2.4 نقطة لتسجل 43.9 في المئة.

وخلال الفترة عينها تراجع عدد الموظفين في قطاع الزراعة بنحو 314 ألف شخص وفي قطاع الصناعة بنحو 91 ألف شخص وفي قطاع الخدمات بنحو 717 ألف شخص، في حين ارتفع عدد الموظفين في قطاع الإنشاء بنحو 147 ألف شخص.

وبلغ نصيب قطاع الزراعة من الموظفين خلال تلك الفترة نحو 19.2 في المئة، بينما بلغ نصيب قطاع الصناعة 19.8 في المئة ونصيب قطاع الإنشاء 6.2 في المئة ونصيب قطاع الخدمات 54.7 في المئة.

تراجع العمالة الغير قانونية

وشهد أغسطس من هذا العام أيضا تراجع القوة العاملة بنحو مليون و431 ألف شخص لتسجل 31 مليون و794 ألف شخص بجانب تراجع نسبة المشاركة بالقوة العاملة بنحو 3.3 نقطة لتسجل 50.6 في المئة.

وتراجعت أيضا نسبة العاملين الغير مدرجين ضمن أية مؤسسة ضمان اجتماعي بنحو 3.2 نقطة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 32.9 في المئة.

هذا وتراجعت نسبة العمالة الغير قانونية في كل المجالات باستثناء الزراعة بنحو 2.8 نقطة لتسجل 20.6 في المئة.

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