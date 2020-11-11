أنقرة (زمان التركية)بلغ العجز في ميزان المدفوعات للبنك المركزي التركي 2.36 مليار دولار في الشهر التاسع من هذا العام، وفق بيان رسمي.

وبحسب بيان البنك المركزي، فإن عجز الحساب الجاري وصل إلى 2 مليار و364 مليون دولار في سبتمبر الماضي، كما بلغ عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهرا 27 مليارا و 539 مليون دولار.

كما أوضح البيان، ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات المحدد في التجارة الخارجية إلى 3.709 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.044 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وانخفض صافي التدفقات الداخلة من ميزان الخدمات بمقدار 2.869 مليون دولار أمريكي إلى 1.692 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وكان الحساب الجاري ، باستثناء الذهب والطاقة، قد حقق فائضا قدره 6046 مليون دولار في سبتمبر من العام السابق، مقابل 3236 مليون دولار هذا الشهر.

وفي إطار ميزان الخدمات، انخفض صافي الإيرادات من بند السفر بمقدار 1.916 مليون دولار أمريكي إلى 1.555 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وانخفض صافي التدفقات الخارجة من رصيد الدخل الأولي بمقدار 615 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغ 544 مليون دولار أمريكي. ارتفع صافي التدفقات الداخلة من رصيد الدخل الثانوي بمقدار 106 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغ 197 مليون دولار أمريكي.

بلغ صافي التدفقات الداخلة من الاستثمارات المباشرة 437 مليون دولار أمريكي. وفيما يتعلق بإصدارات السندات في الخارج، اقترضت البنوك صافي مبلغ 92 مليون دولار أمريكي.

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