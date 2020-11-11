المنامة (زمان التركية)ــ توفى رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر يناهز 85 عامً، اليوم الأربعاء، وفق الديوان الملكي، الذي أصدر بيان نعي للراحل.

وقال الديوان الملكي إن الأمير خليفة بن سلمان “انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وستتم مراسم الدفن “بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب”.

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

وتولي الأمير خليفة بن سلمان منصب رئيس الوزراء في البحرين منذ استقلال البلاد عام 1971.