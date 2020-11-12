أنقرة (زمان التركية) تبين أن اللاعب دوماغوي فيدا، الذي شارك ضمن منتخب بلاده في مباراة ضد تركيا، مساء أمس الأربعاء، مصاب بفيروس كورونا.

الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، أوضح أن فيدا الذي لعب 45 دقيقة في المباراة الودية ضد تركيا في مدينة إسطنبول، شارك في المباراة دون معرفة الفريق بإصابته بالفيروس المستجد.

وأكد الاتحاد في بيانه، أنه عينات جميع لاعبي كرواتيا، بمن بينهم فيدا، كانت يوم الإثنين سلبية، ثم خضعوا لكشف روتيني صباح الأربعاء قبل مواجهة تركيا في مباراة ودية في إسطنبول، ولكن في العينات المأخوذة مرة أخرى لمباراة السويد جاءت نتيجة تحليل فيدا إيجابية .

وعلم مسؤولو المنتخب الكرواتي بإصابة فيدا خلال الاستراحة، حيث قرر زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا استبدالع بالاعب فيليب أورموفيتش.

وتم عزل لاعب كرة القدم الكرواتي وسيبقى في إسطنبول حتى يتم تحديد نتيجة الاختبار الثانية.

يذكر أن فيدا (مدافع بشيكتاش التركي السابق)، احتضن زملائه السابقين الأتراك جانر إركين وجينك توسون ودوروكهان توكوز وشينول جونيش من فريق بشيكتاش قبل المباراة.