أنقرة (زمان التركية)ـــ فقد البنك المركزي التركي خلال أسبوع واحد من احتياطي النقد الأجنبي 345 مليون دولار، وفق بيانات رسمية.

ووفق الإحصاءات المالية والمصرفية الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي، انخفض إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في 6 نوفمبر الماضي بمقدار 345 مليون دولار.

وبلغ بذلك إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بالمركزي التركي 41 مليارًا و 914 مليون دولار. فيما كان يبلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي مستوى 42 مليار دولار و259 مليون دولار في 30 أكتوبر.

وخلال العام الحالي فقد البنك المركزي خلال رئاسة محافظه المقال مؤخرًا مراد أويصال قسما كبيرا من الاحتياطي النقدي في سبيل وقف انهيار الليرة.

لكن خلال الفترة المذكورة، ارتفع احتياطي الذهب بمقدار مليار و180 مليون دولار من 42 ملياراً و 147 مليون دولار إلى 43 ملياراً و 327 مليون دولار.

ومدعوما بارتفاع رصيد الذهب، ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 835 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، حيث ارتفع من 84 مليار دولار و 406 مليون دولار إلى 85 مليار و 241 مليون دولار.

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