شرناق (زمان التركية) – أقدمت الشرطة في تركيا اليوم الخميس، على اقتحام منزل الصحفي الكردي جيهان أولماز في بلدة جزرة بولاية شرناق لاعتقاله.

صباح اليوم توجهت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لأمن جزيرة إلى منزل الصحفي أولماز وقامت باعتقاله بعد تحطيم باب المنزل.

الحساب الرسمي للصحفي جيهان أولماز على تويتر، نشر تدوينة حول اعتقاله، جاء فيها: “تم اعتقال الصحفي الكردي جيهان أولماز صباح اليوم، عقب مداهمة أمنية لمنزله. قوات الشرطة كسرت باب المنزل، وسحلته على الأرض، وبعدها اعتقلت أولماز. أولماز كان يغطي الأحداث التي شهدتها بلدة “جزرة” الكردية خلال الفترة 2015-2017، لوكالات الأنباء العالمية”.

قال شقيق جيهان أولماز، عِزّتْ أولمز، إن شقيقه كان يتعرض للمضايقة والتهديد من قبل الشرطة لمدة شهر تقريبًا.

وفي إطار تعليقه على اعتقال أولماز، قال المحلل والكاتب رئيس تحرير موقع “خبردار” التركي سعيد صفاء، منتقدًا: “الشخص الذي جرى اعتقاله بعد كسر باب منزله وسحله على الأرض من قبل الشرطة ليس سوى صحفي. هو ليس إلا صحفي! هل أقسمتهم أن لا تتركوا كرديًّا واحدًا في الخارج؟”، على حد تعبيره.

Evinin kapısı kırılan, sürüklenerek gözaltına alınan kişi sadece gazeteci.

Gazeteci ya hu gazeteci.

Dışarıda Kürd bırakmamaya yemin mi ettiniz!?#GazetecilikSucDegildir https://t.co/BQAR9evQGL — Said Sefa (@sefa_said) November 11, 2020

وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قرر إعادة فتح ملف قضية أحداث كوباني التي وقعت عام 2014، وفي إطار ذلك صدر قرار باعتقال أكثر من 80 شخصًا ينتمون إلى القومية الكردية.

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