أنقرة (زمان التركية) زعم البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، أن القنوات التركية الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، رفضت طلب الوزير المستقيل بيرات ألبيراق نشر خبر استقالته.

النائب أمير يؤكد أن ألبيراق في البداية، أرسل استقالته إلى وكالة الأناضول الرسمية، ثم إلى قناة “أ هابر” التي تملكها عائلته، ولكنهم لم ينشروها.

ويتابع أمير، أن ألبيراق في النهاية لم يجد سوى صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لكي ينشر من خلالها استقالته من منصبه كوزير للخزانة والمالية.

وقال البرلماني المعارض أمير في تغريدة على تويتر: بحث ألبيرق عن قناة ينشر من خلالها خبر استقالته ولكنه لم يجد. حساب تويتر الخاص به لا يعمل، وبالتالي لم يجد سوى انستجرام لنشر استقالته. كما تعرض حسابه هذا للرقابة أيضا.

وبعد نشر الاستقالة لوحظ أن حساب بيرات ألبيرق على تويتر مغلق، كما أن حسابه على انستجرام أغلق بعد صدور قرار في اليوم التالي بتعيين لطفي علوان وزيرا للمالية.

ومرت 24 ساعة دون أن يظهر خبر استقالة الوزير بيرات ألبيراق، على وكالة الأناضول الرسمية، أو أي من وسائل الإعلام الموالية.

وفي السياق ذاته، كشف الصحفي، إسماعيل سايماز، أن خمس قنوات فقط أذاعت نبأ استقالة ألبيراق، مفيدا أن هذه المعلومة تستند إلى البيانات التي تلقاها من عضو بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي.

وخلال مشاركته في برنامج “واضح وصريح” أكد سايماز أن عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، إلهان تاشتشي، أبلغه أن خمس قنوات تلفزيونية فقط هي من قامت ببث نبأ استقالة ألبيراق ألا وهى خبر ترك (Habertürk) وفوكس تي في (Fox TV) وخلق تي في (Halk TV) وتالا 1(Tele 1) وكي آر تي (KRT)