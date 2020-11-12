أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية فرض حظر على التدخين بالأماكن العامة في سائر المدن التركية ضمن الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال منشور بعنوان “الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد” تم إرساله إلى كافة الولايات التركية أفادت وزارة الداخلية أنه تم حظر التدخين في الميادين والشوارع والأروقة ومحطات وسائل النقل العام في سائر المدن التركية اعتبارا من اليوم، الموافق الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتضمن المنشور أيضا تكليف مؤسسات الصحة العام بفرض حظر تجوال على كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاما فيما فوق وفقا للدراسات الإحصائية التي ستتم على صعيد المدن.

ومنح المنشور الولاة صلاحية السماح لكبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاما فيما فوق بالتجول في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الرابعة عصرا وفرض حظر تجوال عليهم في الفترات الأخرى وذلك بالاستناد على الزيادة في إعداد المصابين والمخالطين لهم والوفيات والاصابات الخطيرة ومتابعة مسار الفيروس لحظة بلحظة.

وأكد المنشور أنه سيتم إعادة النظر في القرارات المتخذة خلال فوارق زمنية محددة على أن يتم إلغاء القيود المفروضة بالطريقة عينها في حال ما إن سجلت المعايير تحسنا.

هذا وأشار المنشور إلى تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل في سائر الدول حول العالم خلال الآونة الأخيرة مفيدا أن الدول الأوروبية وسجلت تفشيا سريعا لفيروس كورونا وقامت بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية الجديدة في إطار مكافحة الوباء.