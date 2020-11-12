أنقرة (زمان التركية) أبدى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رغبة بلاده في إزالة مخاوف الولايات المتحدة فيما يتعلق بمنظومة الدفاع الروسية S-400.

وكانت تركيا أثارت غضب واشنطن وحلف الناتو بعد اختبار منظومة الدفاع الصاروخية الروسية الشهر الماضي.

وقال أكار، إن مراحل التحكم في النظام والإعداد لمنظومة إس-400، تتقدم كما هو مخطط لها، ولكن بلاده مستعدة لتبديد المخاوف الفنية للولايات المتحدة فيما يتعلق بتوافق منظومة الدفاع “إس-400” الروسية مع مقاتلات “إف-35” الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع التركي أنه مثلما يستخدم بعض أعضاء الناتو منظومات “إس-300” داخل نطاق الحلف ستسخدم تركيا منظومة “إس-400”.

وشدد أكار على أن اقتراح مجموعة العمل المشتركة مع واشنطن، لا يزال مطروحًا على الطاولة.

وقال وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده ستستمر في التصدي لمحاولات حبس تركيا في سواحلها بشرق المتوسط وبحر إيجة.

ويقول مراقبون إن أنقرة متخوفة بشدة من أن سياسية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ستختلف في التعامل مع تركيا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يفرض عقوبات علىيها، رغم انتهاكها بشكل صريح عددا من القضايا التي حذرت واشنطن منها.

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