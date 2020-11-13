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إصابة محمد صلاح بفيروس “كورونا”

18:16 2020/11/13
إصابة محمد صلاح بفيروس “كورونا”

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القاهرة (زمان التركية): أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الجمعة، إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوغو بتصفيات أمم أفريقيا.

وأضاف بيان الاتحاد “سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة”.

كان محمد صلاح قد أثار جدلا قبل أيام، بسبب حضوره حفل زفاف شقيقه في مصر، حيث ظهر في تجمع كبير، كما التقط صورا مع مشجعين.

وسيغيب صلاح (28 عاما) عن مباراة توغو، يوم السبت،  في القاهرة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم2022 في الكاميرون.

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