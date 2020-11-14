أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت السلطات التركية إطلاق عملية “يلدريم -15” في ولاية بدليس شرق تركيا، بمشاركة أكثر من 800 عنصر أمن، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

ووفق بيان صادر اليوم السبت عن عن وزارة الداخلية، قالت قيادة درك مقاطعة بدليس إن عملية “يلدريم -15 موتكي-سربكايا” هدفها على القضاء على تحركات تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي للبحث عن مأوى قبل الشتاء، من اجل ضمان عدم تمكن المنظمة من تأمين وجودها واحتياجاتها وإنهاء الوجود الإرهابي في البلاد بشكل كامل.

يشارك في العملية 48 فريقًا تشغيليًا يتكون من 816 فردًا من قيادة الدرك الإقليمية في بيتليس، ومغاوير قوات الدرك، والعمليات الخاصة لقوات الدرك (JÖH)، والعمليات الخاصة للشرطة (PÖH) وفرق حراس الأمن.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قتل “143 إرهابيا، والقبض على 74 متعاونا، وتدمير 251 كهفا، وملاجئ ومستودعات، وإبطال مفعول عدد كبير من الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية والمعيشية في نطاق عمليات البرق التي نفذت للقضاء على الإرهاب وبدأت في 13 يوليو”.

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