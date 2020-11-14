أنقرة (زمان التركية)ـــ في إصرار على تصعيد التوتر بمنطقة شرق المتوسط، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز يوم الجمعة أن السفينة يافوز Yavuz ستجري عمليات حفر جديدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

الوزير دونماز قال في كلمته بحفل إرسال سفينة الحفر “كانوني” إلى البحر الأسود، الذي أقيم في ميناء حيدر باشا “نواصل عملنا في البحر الأبيض المتوسط. لا ينبغي لأحد أن يعتقد أننا توقفنا، وأننا أخذنا استراحة”، أضاف “تم الانتهاء من حفر بئر سلجوق 1 بحوالي 6 آلاف متر. تلقينا نتائج مشجعة من عملنا في المنطقة. بالقرب من هذه المنطقة. سيكون لدينا أعمال حفر جديدة. من خلال السفينة يافوز”.

الوزير التركي أشار أيضًا إلى سفينتي أوروتش Oruc Reis و بارباروس Barbaros الزلزاليتين، اللتين “تواصلان عملها في أجزاء مختلفة من البحر الأبيض المتوسط ​​”.

يشار إلى أن تركيا مددت بإشعار بحري عمل سفينة بارباروس حتى فبراير 2021، فيما تواصل أوروتش رئيس Oruc Reis عملياتها، جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، حتى 23 نوفمبر وفق إشعار بحري آخر.

في غضون ذلك، يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد لزيارة الشطر الشمالي من جزيرة قبرص الذي تسيطر عليه تركيا، حيث سيزور مدينة فاروشا “للتنزه” على الشريط الساحلي الذي تم فتحه مؤخرًا في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كانت المدينة مسيجة ومهجورة منذ أن فر حوالي 40.000 من سكانها القبارصة اليونانيين إلى بر الأمان خلال الغزو التركي لقبرص عام 1974.

وقبل زيارة أردوغان انطلقت مظاهرات معارضة للتدخل التركي في شمال قبرص يقودها رئيس قبرص الشمالية السابق مصطفى أكينجي.

من جهة أخرى، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو لن يلتقي إلا مع البطريرك المسكوني فارثولومايوس وقادة دينيين آخرين خلال زيارته إلى اسطنبول في الأيام المقبلة.

وقال المسؤول إن جدول بومبيو “ضيق” ولن يكون المسؤولون الأتراك متاحين، مضيفًا أنه ستكون هناك “الكثير من الفرص” للالتقاء بهم ومناقشة قضايا مثل استحواذ تركيا على نظام الصواريخ الروسي الصنع S-400. ومع ذلك، اعتبرت أنقرة قرار بومبيو عدم لقاء المسؤولين الأتراك في هذه المناسبة بمثابة ازدراء.

تأتي المحادثات بين بومبيو وفارثولومايوس في إطار جولة تشمل سبع دول يومي 13 و23 نوفمبر. وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، تهدف المحادثات إلى مناقشة “القضايا الدينية في تركيا والمنطقة وتعزيز موقفنا القوي بشأن الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم”.

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